Promozione. Il 36enne Riccardo Ruffilli è il nuovo portiere del Faenza

La capolista blinda la difesa col chiaro intento di perseguire ancora più concretamente l’obiettivo promozione. Il Faenza, primo della classe nel girone D di Promozione, ha infatti annunciato ieri l’arrivo del portiere Riccardo Ruffilli. Trentasei anni, Ruffilli arriva dalla Pianta Forlì – 5° nel girone G di Prima categoria – dove ha militato nelle ultime 2 stagioni. Cresciuto nel vivaio del Cesena, ha giocato in D al Mezzolara, quindi 6 anni e mezzo all’Argentana vincendo il campionato di Promozione e con presenza stabile in Eccellenza, anche a Meldola, Castrocaro e alla Del Duca. "Non potevo non prendere in considerazione la chiamata del Faenza – ha commentato Ruffilli – che, per storia e blasone, merita di stare in categorie più alte. Avverto che le responsabilità sono alte anche perché, quando una società ti chiama, le pressioni ci sono. Questa è una motivazione in più per rinnovare le mie ambizioni di lottare per il vertice".

Ruffilli implementa così il parco dei portieri del Faenza, che conta anche sul giovane U19 Fabbri, e su Bertini. Al preparatore dei portieri Edmondo Santarelli il compito di coordinare il rinnovato gruppo. La formazione manfreda, in vetta con un punto di margine sulla Sampierana e reduce da 3 vittorie consecutive, si prepara per la trasferta di domenica a Misano sul campo della settima.