Promozione. Il Belvedere a San Miniato per provare il colpaccio

Dopo la pausa per le festività è tempo di grandi sfide nel girone B di Promozione. Oggi infatti si giocheranno due incontri di fondamentale importanza per tutte e quattro le formazioni maremmane. In primis il Belvedere. La formazione di mister Nicola Giallini, terza in classifica e staccata di dieci punti dalle due battistrada, oggi sarà sul campo della prima della classe, il San Miniato Basso: i rossoneri dovranno provare a vincere a tutti i costi contro i giallorossi, per ridurre la forbice di dieci punti che ad oggi taglierebbe fuori dai playoff proprio i grossetani. Non sarà una trasferta però semplice visto come il San Miniato Basso è l’unica formazione a non avere ancora mai perso in 25 incontri. In ottica playoff e salvezza, derby del sud della Maremma con l’Atletico Maremma, a quota 43 che oggi ospita i cugini del Sant’Andrea, penultimi a quota 12 dopo il cambio di allenatore in panchina. Vincere è importante per entrambe, come è importante per l’Invictasauro. La squadra di mister De Masi ospita l’Urbino Taccola nel tentativo di tornare a fare punti per allontanarsi dalla zona playout. Il programma: Atletico Maremma-Sant’Andrea, Invictasauro-Urbino Taccola, San Miniato Basso-Belvedere.