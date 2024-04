Promozione, il Belvedere con la Sestese. Invictasauro e Sant’Andrea: sfide delicate

Il Belvedere prova ancora una volta a riaprire i giochi playoff. La formazione di Giallini, terza e distante 10 punti dalle prime (San Miniato Basso e Sestese) ed attualmente fuori dai playoff, oggi fa visita proprio alla formazione di Sesto Fiorentino nel tentativo disperato di vincere per ridurre il gap. Ad oggi infatti le prime due della classe sarebbero promosse senza playoff per via della regola dei dieci punti. Ai grossetani quindi non resta che provare a vincere per allungare la stagione. In quinta posizione l’Atletico Maremma oggi ospita invece l’Atletico Piombino, squadra che cerca di rimanere fuori dalla zona playout. In ottica salvezza invece l’Invictasauro, attualmente con 6 punti sulla zona playout, oggi ospita il San Miniato, formazione in corsa per la salvezza diretta. Chi invece è chiamato ad una risposta è il Sant’Andrea. Il team di Romagnoli, ultimo a 13 punti, oggi sarà sul campo dell’Armando Picchi, terzultimo. In caso di sconfitta per i biancocelesti sarà quasi certa la retrocessione.

Il programma: Armando Picchi-Sant’Andrea, Atletico Maremma-Atletico Piombino, Invictasauro-San Miniato, Sestese-Belvedere.