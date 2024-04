Promozione. Il Belvedere deve fare attenzione al Saline, partita decisiva per il Sant’Andrea

Ventisettesimo turno di campionato in Promozione con due scontri diretti fondamentali. Sia per i piani alti che per la salvezza. A Roselle il Belvedere di mister Nicola Giallini sfida il Saline, formazione che insegue proprio i grossetani con 50 punti in classifica: 4 lunghezze separano le due formazioni, coi grossetani terzi a quota 54 e che vogliono provare a ridurre lo scarto col San Miniato Basso secondo per giocarsi i playoff. In ottica salvezza invece c’è lo scontro diretto tra Sant’Andrea e Porta Romana, ultime appaiate a quota 13 punti. Chi perde resta ultimo e l’ultimo retrocede in Prima categoria direttamente. Per avere invece una possibilità di playoff serve vincere e restare almeno in scia all’Armando Picchi. Trasferta insidioda per l’Invictasauro sul campo dei Colli Marittimi, formazione che ha una lunghezza in più in classifica dei ragazzi di De Masi. Vincere servirebbe ad allontanarsi dalla zona playout, tornata vicina dopo le ultime giornate. L’Atletico Maremma sarà invece a Montelupo per provare a rimanere in quinta posizione. I rossoverdi sono quasi sicuramente fuori dal discorso playoff, ma vogliono comunque chiudere in crescita la propria stagione. Il programma: Belvedere-Saline, Colli Marittimi-Invictasauro, Montelupo-Atletico Maremma, Sant’Andrea-Porta Romana.