Promozione. Il colpo corsaro del Viaccia . Un gol per tornare a sorridere

Pietrasanta

0

Viaccia

1

PIETRASANTA: Mariani, Szabo, Bonuccelli, Bondielli, Genovali, Laucci, Sessa, Ghelardoni, Mengali, Tosi, Vettori. A disp.: Tartarini, Pardini, Togneri, Da Prato, Tragni, Falorni, Pinelli, Vaselli, Salini. All.: Bucci.

VIACCIA: Biancalani, Michelozzi, Querci, Servillo, Maiolino, Ferroni, Sforzi, Wahabi, Tomberli, Bastogi, Rozzi. A disp.: Oliva, Torcasso, Martinelli, Papa, Piampiani, Caca, Melani, Batacchi, Fedele. All.: Ambrosio.

Arbitro: Marongiu di Livorno.

Reti: 67’ Tomberli

Torna a sorridere il Viaccia nel girone A di Promozione. Alla squadra allenata da mister Ambrosio basta un gol di Tomberli nella ripresa per piazzare un gran colpo corsaro sul campo del quotato Pietrasanta e allontanarsi con decisione dalla zona play out, salendo a quota 20 punti in classifica generale (i padroni di casa al contrario rimangono a quota 17 e ora devono guardarsi le spalle). Ma andiamo con ordine e partiamo dall’inizio gara. Primo tempo molto equilibrato e molto combattuto, ben giocato da entrambe le formazioni, seppur avaro di reali emozioni. Al 42’ l’occasioni più ghiotta per provare a passare in vantaggio capita alla formazione pratese, precisamente sui piedi di Tomberli, che a tu per tu col portiere non riesce a deviare in porta un bel cross dei suoi compagni. Si va quindi al riposo con la gara ancora decisamente in bilico e con il risultato inchiodato sullo 0-0.

Nella ripresa il leit-motiv del match non cambia. Si fa vedere per primo il Viaccia, senza riuscire però a concretizzare una certa supremazia nella metà campo avversaria e senza creare reali pericoli dalle parti di Mariani. Risponde allora il Pietrasanta al 62’ con il colpo di testa a lato di Mengali. Scampato il pericolo, al 67’ arriva il vantaggio della formazione ospite: calcio d’angolo di Rozzi, colpo di testa del solito Tomberli che non lascia scampo al portiere di casa e realizza l’1-0 che poi deciderà la partita. Dopo il gol, però, il Viaccia abbassa un po’ troppo il suo baricentro e serve una bella parata nel finale di Biancalani per mantenere inviolata la porta ospite e far portare a casa tre punti fondamentali ai pratesi per il prosieguo della stagione. L. M.