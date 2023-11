Promozione, il derby tra rossoblù e Montagnano si decide con la rete dell’attaccante al 90’. Il Subbiano costringe al pari la Sansovino. Il peso dell’ex: D’Abbrunzo stende l’Alberoro

Il Subbiano rialza la testa dopo cinque sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia e lo fa in casa della corazzata Sansovino, nella domenica sicuramente più difficile. Giusti (uno dei tanti ex) blocca sul pari i ragazzi di Testini che passano in vantaggio con Pascucci al 25’, ma Orlandini pareggia al 45’. Un pari che tiene la distanza della Sansovino inalterata dalla capolista Affrico, mentre il Subbiano è un ottimo punto per il morale. Il Grassina intanto allunga sui savinesi e accorcia sull’Affrico vicendo 4-1 sul Pienza. Ma gli occhi erano tutti sul derby Montagnano-Alberoro, deciso al 90’ dall’ex D’Abbrunzo che regala a Larenzi il secondo successo stagionale. I torelli risalgono la classifica lasciando le ultime posizioni, per l’Alberoro un passo falso che sul piano della classifica cambia poco ma che fa male per come è maturato, soprattutto nella sfida più sentita. Finisce senza reti la partita tra il Casentino Academy e la Chiantigiana con i padroni di casa che superano quindi l’esame di maturità contro la formazione senese. La classifica adesso vede l’Affrico al primo posto con 21 punti tallonato a quota 20 dal Grassina che sta dimostrando un ottimo stato di forma. Poi c’è la Sansovino a 17 con Chiantigiana e Antella, mentre a 16 ecco l’Alberoro, quindi il Casentino Academy a 1 4. Nei piani bassi Pienza e Lucignano solo all’ultimo posto con 7 punti, precedente dal Montagnano che adesso vanta 8 punti, a meno quattro sal Subbiano, e a cinque punti dalla salvezza diretta.