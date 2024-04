Promozione. Il Faenza si gioca il secondo posto. Salvezza, rischia il Cotignola . Il Cervia già in versione balneare

Brutta serata per le ravennati in Promozione, con il turno infrasettimanale – che coincide con la 30ª giornata – concluso senza vittorie. Nel girone C doppia sconfitta casalinga per Solarolo e Sparta Castelbolognese; la prima, cui non basta il gol nel finale di Randi (32’ st), 1-2 con il Trebbo, in rete dopo 8’ e 10’con Cini e Mauro. Lo Sparta, invece cade 0-2 contro la Comacchiese per merito della doppietta di Lorenzo Tedeschi al 2’ e 31’ del primo tempo. In questo raggruppamento il pari (0-0) del Valsanterno a Bologna contro il Junior Corticella consente all’Osteria Grande di essere vicinissima alla promozione in Eccellenza, ora ha 15 punti di vantaggio a 5 giornate dal termine. Nel girone D, sfiora il successo il San Pietro in Vincoli che, passato in vantaggio al 25’ del secondo tempo con Bajrami, viene raggiunto dal Verucchio sul pari (1-1) in pieno recupero (47’ st) da un gol di Matteo Renzi. Non si fanno male neppure Misano e Classe che salgono a braccetto a 42 punti, a +7 dalla zona playout, grazie al pari a reti bianche (0-0). Brutta sconfitta per il Faenza, nello scontro diretto per il secondo posto: cade 4-0 a Cattolica (erano seconde a pari merito), lanciata dalla tripletta di Pasolini (31’ pt, 17’ e 37’ st) e dal gol di Docente (44’ st). Non riesce ad avvicinare la zona della salvezza diretta, invece, il Cotignola che cade in casa 1-2 contro il Civitella: una sconfitta che fa male, visto che i biancoazzurri precedevano i ravennati di soli 2 punti in classifica. Decisive le reti nel primo tempo di Nicola Monti (19’) e Matteo Montanari Gatti (32’) mentre il Cotignola, pur con un forcing finale, riesce solo ad accorciare le distanze con Fiorillo (32’ st). Poca gloria anche per il fanalino di coda – e già retrocesso – Cervia che cade 6-0 a Cesenatico contro il Bakia: decisivo già il primo tempo, chiuso dai locali 3-0, in gol con Lorenzini (3’), Ambrosini (30’ e 39’). Nel secondo tempo, poi, la doppietta di Nava (1’ st e 19’ st) e il sesto gol, ancora di Lorenzini (29’ st). Nell’anticipo prima di Pasqua, goleada della Fratta che vince, con un clamoroso 7-0 (tripletta di Gallo) in casa della Del Duca Grama.

Ugo Bentivogli