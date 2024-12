Promozione. Il Forte bloccato sul pari interno. Non basta il vantaggio di Maggi

forte dei marmi

FORTE DEI MARMI: Ceragioli; Credentino, Arcidiacono, Del Soldato, Sodini F (23’ st Cardillo), Gentile, Tedeschi (30’ st Scaranna), Sodini N (17’ st Papi), Maggi, Lossi (26’ st Seriani) Rodriguez (41’ st Valori). A disp.: Arrighi, Alberti, Tonacci, Nocchi. All: Cagnoni.

MONSUMMANO: Grasso; Alessiani, Natali, Dal Poggetto, Gemignani, Citti R, Guarisa, Vitiello, Ceceri (30’ st Ferrara), Moncini (11’ st Silvano), Maiorana. A disp: Bonciolini, Bertelli, Lanzilli, Gabadoni, Drca, Dal Porto, Andreozzi. All: Scintu.

Arbitro: Sarchini di Firenze.

Reti: 31’ pt Maggi (Fdm); 41’ pt Maiorana (Mon).

Note: ammoniti Credentino; Gemignani, Vitiello. Espulso al 36’ st per somma di ammonizioni Credentino (Fdm).

FORTE DEI MARMI – Il Forte dei Marmi, nonostante il rientro di Rodriguez, non va oltre il pari interno contro il Monsummano reduce da due sconfitte e dal cambio della guida tecnica. Eppure gli uomini di Cagnoni erano passati in vantaggio nel primo tempo, ma hanno subito il pareggio dopo appena cinque minuti. Il Forte dei Marmi passa alla prima occasione costruita in avanti: attorno al 30’ gli amaranto effettuano un errore in fase difensiva e Maggi ne approfitta per battere Grasso. La reazione del Monsummano è rapida e furente e coglie di sorpresa i padroni di casa. Al 41’ arriva il gol del pari: corner battuto da Moncini col contagiri, e s tiro al volo di Maiorana, che si insacca alle spalle di un Ceragioli, che non può far nulla, se non raccogliere la palla in fondo alla rete.

Nella ripresa tante occasioni da una parte e dall’altra, ma il risultato non cambia, nonostante qualche sofferenza nel finale per i versiliesi dovuta all’espulsione di Credentino per doppia ammonizione a 10 minuti dalla fine.