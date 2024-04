Promozione. Il GabicceGradara rialza la testa. Capobianco: "Ora la Pergolese»

In Promozione si deciderà molto sabato. Nell’ultimo turno c’è stato il capitombolo del Fabriano Cerreto (sconfitto dalla Portuali Dorica per 3 a 0) ma il team di mister Tiranti era già matematicamente promosso in Eccellenza. Per la miglior posizione nei playoff sono in lizza il Moie Vallesina e la Portuali Dorica, entrambe vincenti (ora seconde con 51 punti) mentre è sceso al terzo posto (48 punti) il Sant’Orso sconfitto dalla Biagio Nazzaro, ora quinto (a quota 47). Saranno probabilmente queste 4 a giocarsi gli spareggi promozione. Per la Pergolese rimane una piccolissima speranza di riagguantare la Biagio se essa perderà la prossima e in caso di successo della Volante con il Gabicce (ma la differenza reti è ora negativa). Per la retrocessione diretta all’ultimo posto ci sono l’Osimo Stazione e l’Atletico Mondolfo Marotta, in caso che queste ultime due arrivassero a pari punti dovranno spareggiare tra loro (una va ai playout e l’altra retrocede). La classifica della zona bassa: Gabicce Gradara 29 punti, Castelfrettese 28, Vismara 27, A.,Mondolfo Marotta e Osimo Stazione 25. Quattro andranno ai playout e una (l’ultima) retrocederà.

I commenti. Paolo Pretelli, ds del Mondolfo Marotta: "Contro il Barbara dopo un avvio un po’ contratto abbiamo accelerato e vinto con Pacenti. Agganciato l’Osimo Stazione, ci giochiamo tutto sabato". Simone Pazzaglia mister della Fermignanese, vincente con il Villa San Martino: "Abbiamo vinto con 5 under in campo di cui 2 all’esordio in prima squadra. Sono contento di ciò che hanno fatto i ragazzi in queste 5 partite nelle quali sono stati raccolti 10 punti". Una media quella di Pazzaglia di 2 punti a partita, addirittura superiore al Fabriano che ha vinto il campionato. "È stata una bellissima partita – commenta il mister della Pergolese vincente a Rio Salso – approcciata bene, vinta con qualità, dopo il loro pareggio abbiamo sbagliato un rigore e abbiamo avuto diverse opportunità". Mister Pierangelo Fulgini del Sant’Orso, uscito sconfitto nel match casalingo contro la Biagio Nazzaro dice: "Stavamo disputando una buona partita, ma purtroppo abbiamo commesso un’ingenuità che ha cambiato l’inerzia della stessa, abbiamo poi provato fino alla fine a rimediarla ma non ci siamo riusciti, ma questo non toglie nulla al bel campionato che abbiamo disputato e soprattutto c’è ancora un play-off che ci aspetta". Nicola Capobianco mister del Gabicce Gradara vittorioso contro la Castelfrettese: "Ci godiamo questa vittoria e ora iniziamo a pensare alla Pergolese per ottenere il risultato che serve ad assicurarci il playout in casa".

La squadra della settimana. 1)Tavoni (Portuali Dorica), 2) Gegorini (Moie Vallesina), 3) Rinaldi (Osimo Stazione), 4)Carbone (Barbara M.), 5) Palazzi (Vismara), 6)Mattioli (S.Orso), 7) Santi (Fermignanese), 8)Petoku (Biagio Nazzaro), 9)Pacenti (A. Mondolfo Marotta), 10)Torsani (Gabicce Gradara), 11) Bucefalo (Pergolese). All. Max Guiducci (Pergolese).

Amedeo Pisciolini