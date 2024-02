Promozione. Il Girone C si accende con due derby-spettacolo ad Antella e Settignano Nel 9º turno del girone A e nel 7º per B e C, si prospettano sfide interessanti. San Piero a Sieve affronta Monsummano, mentre Saline sfida C.S. Lebowski. Settignanese e Affrico si sfidano nel derby del girone C.