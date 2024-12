Promozione. Il Massa Valpiana sfida il Lebowski. E’ il big match odierno

Tredicesimo turno nel girone B di Promozione col Belvedere di mister Nicola Giallini che continua la sua corsa al comando della classifica ospitando i Colli Marittimi. Sfida casalinga che però non sarà per niente semplice, visto come gli avversari di Tantone e soci sono sesti in classifica con 17 punti, essendo una formazione spigolosa e da prendere con le molle. Grossetani in vetta alla classifica invece con 29 punti, seguiti dall’Atletico Maremma staccato di due lunghezze. E proprio i rossoverdi oggi saranno in trasferta a San Miniato contro un’avversaria sulla carta decisamente alla portata, ma comunque su un campo che può sempre riservare sorprese in quanto i rossoblù sono in cerca di punti per uscire dalla zona playout. Turno casalingo per l’Invictasauro di Pedone che con i suoi 6 punti occupa sempre l’ultimo posto in classifica ed oggi contro la Geotermica dovrà provare a fare la partita perfetta. Trasferta fiorentina difficilissima per il Massa Valpiana contro il Centro Storico Lebowski che insegue proprio i messetani in classifica staccati di 5 punti. Sfida che si preannuncia bellissima e molto equilibrata. Il programma: Belvedere Grosseto-Colli Marittimi, Centro Storico Lebowski-Massa Valpiana, Invictasauro-Geotermica, San Miniato-Atletico Maremma.