Promozione. Il Mesola ancora non decolla. Allegrucci evita la sconfitta Il Mesola pareggia 1-1 contro il Felsina in una partita intensa. Blandamura segna per il Felsina, mentre Allegrucci pareggia per il Mesola. Entrambe le squadre mantengono vive le speranze di playoff. Il Mesola rimane senza vittorie nel 2024.