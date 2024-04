Promozione. Il Mesola cade in Romagna e scivola al settimo posto

Solarolo

1

Mesola

0

SOLAROLO: Tassinari, Venturelli (27’ st Mengozzi), Randi, Menicucci, Ravaglia, Kacmoli (16’ st Morini), Del Fiore (16’ st Fabini), Piancastelli, Sona (47’ st S. Errani), Lanzoni (25’ st Bertini), Fernandi. All.: Assirelli.

MESOLA: Calderoni, Lucci, Telloli, Manari, Casette, Scarpa (47’ st Penzo), Cappelli (7’ st Leonardi), Braghiroli (7’ st Cantelli), Allegrucci, Boscolo A, Malagutti (24’ st Durante). All.: Salvagno.

Arbitro: Ruggeri di Cesena.

Rete: 33’ st Piancastelli (S).

Note: ammoniti: Kacmoli (S), Manari (M).

Importante vittoria per il Solarolo, che passa col risultato di 1-0 sul Mesola, restando così al terzo posto: domenica affronteranno in casa la Portuense nei playoff. Nei primi minuti la partita rimane equilibrata, con le due squadre che non si sbilanciano e non lasciano grandi spazi dietro. Al minuto 20 la prima occasione è per gli ospiti, con il tiro-cross di Allegrucci che costringe alla parata Tassinari. Al minuto 30 arriva la risposta dei padroni di casa, dopo una bella combinazione sulla fascia destra si libera al tiro il numero 11 Fernandi, ma la sua conclusione esce larga a lato dalla porta difesa da Calderoni.

Per la prima frazione è tutto. Nella ripresa partono forte i padroni di casa del Solarolo. Al minuto 10 la conclusione dal limite di Lanzoni si spegne di poco alta sopra alla traversa. Al minuto 33 arriva la rete che decide il match, con il numero 8 Piancastelli che dopo una bella azione sulla trequarti si libera al tiro da posizione favorevole e insacca alle spalle di Calderoni la rete che decide il match. Nel finale gestiscono bene il possesso i padroni di casa, e al triplice fischio il risultato sarà 1-0. Tre punti per il Solarolo, che chiude il campionato al terzo posto a pari punti con la Portuense Etrusca, ma con differenza reti a favore, e si giocherà la promozione in eccellenza ai playoff. Chiudono il loro campionato invece gli ospiti del Mesola, che rimangono a quota 53 al settimo posto, e si trovano fuori dai piazzamenti validi per i playoff.