Promozione. Il Mesola rompe il ghiaccio. Primo successo del 2024

Fossolo 76

0

Mesola

2

FOSSOLO 76: Cordoni, Fiegna, Fiammati, Bevilacqua D. (21’ pt Suwareh), Martini, Biasioli, Atzeni, Lieti (24’ st Sharaf), Gjyzeli (35’ st Brunori), Neri, Santaniello. All.: Santaniello.

MESOLA: Catalano, Durante (15’ st Leonardi), Telloli, Manari, Pittaluga, Perini, Scarpa (6’ st Braghiroli), Casette (23’ st Allegrucci), Boscolo Anzoletti, Mirontsev, Lucci. All.: Salvagno.

Arbitro: Buccirossi di Ravenna.

Reti: 47’ pt Perini (M), 10’ st Casette (M).

Note: ammoniti: Lieti (F).

Un Mesola non brillantissimo espugna il campo del fanalino di coda Fossolo e ritrova i tre punti. Primo successo nel 2024 per la truppa di Salvagno, che aveva bisogno di questa vittoria per rilanciare le sue ambizioni playoff. Primo tempo non proprio indimenticabile, anche se i castellani riescono a collezionare diverse palle gol, un paio di volte con Boscolo Anzoletti, con Mirontsev e con Casette, ma lucidità e scarsa precisione non permettono ai mesolani di scardinare la difesa della formazione allenata da mister Santaniello. Nel secondo minuto di recupero della prima frazione di gioco, il Mesola riesce finalmente a sbloccare il risultato sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dove Perini stacca imperiosamente di testa ed infila imparabilmente Cordoni. Nella ripresa, forte del vantaggio conquistato poco prima del duplice fischio, i mesolani controllano con più serenità la partita ed al 10’ con un colpo dalla distanza di Casette e la complicità del palo raddoppiano e chiudono i conti.