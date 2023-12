Promozione, il Montagnano conquista una vittoria preziosa. Giustini porta in alto il Subbiano. Lucignano ko nello scontro diretto

Buone notizie per le aretine dall’ultimo turno del campionato di Promozione, ovviamente fatta eccezione per Alberoro e Lucignano che escono con tanta amarezza dagli ultimi 90’ di gioco. L’Alberoro infatti è caduto sotto i colpi di Miccio nel derby giocato sabato, nell’anticipo, contro la Sansovino che ieri ha festeggiato il terzo posto guadagnando due punti sul Grassina sconfitto ieri da un super Torrita che compie un importante passo in avanti. Delusione anche per il Lucignano con la classifica che resta particolarmente difficile per i ragazzi di Alfredo Gennaioli. Il derby contro il Montagnano era uno scontro diretto da non fallire tra due squadre che cercano l’allungo giusto. I torelli di Laurenzi ancora una volta danno prova di essere sulla strada giusta passando in vantaggio con il solito D’Abbrunzo al 65’. Cerofolini raddoppia all’87’ per il Montagnano ma c’è da lottare fino alla fine visto che all’88’ Ferretti fa 2-1. Il Lucignano resta ultimo con 8 punti, a due lunghezze dal penultimo posto e a 8 dalla zona salvezza. Ottima prova del Subbiano che ha trovato un difensore goleador. Giustini, tornato dalla Sansovino, è alla seconda rete in due partite. Il Subbiano di Giusti con questo gol e quello di Orlandini ha piegato il Montalcino e adesso è tornato a ridosso della zona playoff.

Per quanto riguarda la capolista, l’Affrico prosegue la sua fuga allungando adesso il divario dalla seconda con sette punti di margine. Merito del 3-0 con cui torna dalla trasferta in casa del Pienza. Stesso punteggio per la Settignanese che ha liquidato così la pratica Fiesole, aggiudicandosi il derby tra formazioni fiorentine. La classifica vede quindi l’Affrico al primo posto con 30 punti, seguito dal tandem formato da Grassina e Antella a 23, quindi la Sansovino con 21 punti. Alle loro spalle il trenino con Subbiano, Casentino Academy e Alberoro che vantano 19 punti. In coda al gruppo ultimo posto per il Lucignano con 8 punti, Pienza penultimo con 10, quindi Montalcino con 13 e Montagnano a 15 con vista sulla quota salvezza dove figurano Torrenieri e Fiesole con 16 e il Torrita con la Settignanese a quota 17.