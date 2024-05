Promozione. Il Montelupo chiude con un ko indolore

invictasauro

INVICTASAURO: Speroni (60’ Nunziatini), Sabbatini, Paccagnini, Raito (62’ Tropi), Savini (66’ Tosoni), Agnelli, Berti, Brogelli, Rossetti (55’ Villani), Angelini (76’ Conti), Greco. All. De Masi.

MONTELUPO: Cappellini, Tremolanti (34’ Corsinovi), Cupo, Brogi (77’ Beconcini), Alicontri, Cerrini, Marrazzo (55’ Safina), Ulivieri, Garunja (62’ Anedda), Ndaw, Gueye. All. Lucchesi.

Arbitro: Serbishti di Arezzo.

Reti: 17’ e 35’ Angelini.

GROSSETO – Sconfitta indolore per il Montelupo, già salvo. Match-winner per i maremmani Angelini, autore di una doppietta nel primo tempo. Prima castiga un errore in uscita degli amaranto con Brogi, poi poco dopo la mezzora deposita facilmente nella porta sguarnita un assist di Berti, pescato in area con un lungo lancio.