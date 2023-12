Promozione. Il Montelupo finisce ko

COLLI MARITTIMI

3

MONTELUPO

0

COLLI MARITTIMI: Berrugi, Mecherini (90’ Dal Canto), Ciampi, Buselli, Camerini A., Bartorelli M., Campisi (78’ Bartorelli), Zoppi (72’ Sarais), Coluccia, Pellegrini (64’ Milano), Remelli (60’ Madi). A disp.: Biasci, Dal Canto, Giacomelli, Cacace, Manno. All.: Diego Verdiani

MONTELUPO: Lensi, Cupo (78’ Beconcini), Piochi (46’ Anedda), Brogi (41’ Marrazzo), Corsinovi, Ulivieri, Bianchini, Tremolanti, Gueye, Ndaw (70’ Cintelli), Garunja. A disp.: Boretti, Pagano, Bini. All.: Andrea Lucchesi.

Ammoniti: Mecherini

Arbitro: Mattia Solito di Piombino

Reti: 21’ Zoppi, 30’ Remelli, 47’ Pellegrini

GUARDISTALLO - Crolla il Montelupo contro il Colli Marittimi per tre reti a zero per un match che sa tanto di ‘senso unico’. Prima parte di gara dove però è il Montelupo a mostrarsi più propositivo senza riuscire a rendersi pericoloso. Alla prima occasione locale è il Colli Marittimi a passare in vantaggio grazie al gol di Zoppi. I due gol successivi nascono da due imprecisioni difensive amaranto, il Montelupo poi prova a riaprire la partita senza successo. Il resto dei minuti passa con i locali totalmente in controllo del match.