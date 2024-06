Promozione Il nuovo tecnico sarà affiancato da Roberto Franchini. La San Marco affidata a Marco Cenderelli

La San Marco ha deciso di affidare la panchina della sua prima squadra a Marco Cenderelli. L’allenatore, classe 1983, ex bomber di tante formazioni liguri e apuane, è reduce da una fugace esperienza proprio in Promozione con il Pieve Fosciana. "Abbiamo avuto diversi contatti – spiega il direttore sportivo Gabriele Panizzi – ma alla fine abbiamo pensato che Cenderelli fosse il profilo giusto per noi e la scelta è ricaduta su di lui. E’ un tecnico giovane e preparato che ha voglia di imporsi e speriamo possa crescere con noi".

Lo staff della prima squadra comprende Roberto Franchini, un ritorno il suo, nelle vesti di vice allenatore, ruolo che ha ricoperto nell’ultima stagione a Pietrasanta alle dipendenze di Giuseppe Della Bona. Con lui ci sarà anche il figlio Francesco Franchini che fungerà da match analyst. Non ha bisogno di presentazioni, infine, Stefano Volpi, collaudato preparatori dei portieri che ha lavorato in passato anche per la Massese.

"Sono onorato della fiducia che mi ha accordato la dirigenza della San Marco Avenza – sono state le prime parole del neo tecnico rossoblù – posso garantire che metterò tutto l’impegno possibile per dimostrare che è stata ben riposta e per raggiungere gli obiettivi prefissati. Arrivo in una società seria, solida, che ha grande credibilità nel calcio dilettantistico. Con il ds Panizzi abbiamo le idee chiare su come costruire la squadra. Lui conosce molto bene la categoria e sono in buone mani".

L’uomo mercato della San Marco ha già terminato i sondaggi riguardanti i giocatori della passata stagione ed adesso si sta concentrando sulle prime trattative con possibili nuovi acquisti. La prossima settimana potrebbero arrivare le prime conferme visto che i tesserati della presente stagione possono già firmare il rinnovo nel mese corrente.