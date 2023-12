Promozione: il Pietrasanta. Bucci si guarda dietro: "L’obiettivo è salvarci»

È stato un Pietrasanta in versione minore quello visto contro il Viaccia e uscito sconfitto. L’allenatore biancoceleste Massimiliano Bucci nel commentare intravede un periodo di flessione: "Al di là del risultato, non è stata una bella prestazione la nostra, e tra l’altro dopo Castelnuovo Garfagnana è la seconda gara di fila in cui ci esprimiamo male. La partenza era stata buona, poi è mancata quella pazienza necessaria per vincere le gare contro squadre chiuse. Col passare dei minuti c’è stato un calo generale di intensità, tant’è che ho provato a fare diversi cambi. Non sono situazioni semplici perché quando l’incontro prende una determinata inerzia, è difficile invertire la rotta. La classifica e gli ultimi risultati dicono che dobbiamo pensare esclusivamente a fare punti per allontanare la zona playout. Intanto pensiamo al recupero di sabato prossimo. Tre punti sarebbero fondamentali per riportare entusiasmo, visto anche che dopo abbiamo la sosta natalizia".

Sabato prossimo di nuovo al “Pedonese“ i biancocelesti incontrano l’Alleanza Giovanile, tre punti sarebbero basilari per scavare un solco di sicurezza rispetto alla zona playout.

Andrea Bazzichi