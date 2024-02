Promozione. Il Pietrasanta sa anche soffrire. Aurelio Falorni fa una tripletta

Pietrasanta

3

San Piero a Sieve

2

PIETRASANTA: Citti, Da Prato, Lorieri (46’ Vaselli), S. Ceciarini, Laucci, Bondielli, Tragni (61’ Belli), Szabo, Mengali (68’ Pinelli), Fra. Tosi (46’ Bonuccelli), Falorni (77’ Biasci). All. Della Bona.

SAN PIERO A SIEVE: Sequi, Falaschi, Bossagli, Carrai (57’Bellinovelli), Bencini, Frilli (64’ Giani), Algerino, Gori, Iori (57’Santilli), Baroncelli, Benfari. All. Signorini.

Arbitro: Bulletti di Pistoia.

Reti: 24’ Falorni, 39’ Falorni, 46’ Lorieri (autorete), 74’ Falorni, 89’ Santilli.

Note: spettatori 150 circa; ammoniti Fra. Tosi, S. Ceciarini, Bencini, Iori, Citti.

PIETRASANTA – Il Pietrasanta soffre davvero molto nell’anticipo al sabato della partita di campionato di Promozione per evitare la concomitanza con la sfilata di Carnevale di oggi pomeriggio), ma alla fine riesce a superare per 3-2 il San Piero a Sieve ed ottiene una vittoria, la quinta consecutiva che vale doppio. Inevitabilmente sul piano fisico e nervoso si sono fatte sentire le tre gare nel giro di una settimana. Mai come stavolta, la differenza l’hanno fatto i singoli: Citti tra i pali, Szabo come suggeritore, e Falorni un cecchino implacabile con tre gol su tre conclusioni. Gli ospiti partono bene e sfiorano il gol in due circostanze, sprecando palale comode. Al 24’ Szabo serve Falorni, controllo e sinistro vincente per il gol del vantaggio. Al 30’ gli ospiti vedono Algerino mandare sulla traversa la pala del pareggio. Al 39’ sempre Szabo serve Falorni, controllo e destro in buca d’angolo per il raddoppio. Sembra tutto facile in teoria per il Pietrasanta, ma la sfortunata autorete di Lorieri al 46’ rimette tutto in gioco. Nella ripresa c’è da soffrire per i biancocelesti un paio di volte Citti sfodera delle parate che valgono come una rete, al 74’ in contropiede Falorni ancora una volta è letale, il destro incrociato supera il portiere per il 3-1. Il gran gol di Santilli al 89’ serve solo ad accorciare le distanze per il San Piero a Sieve che si butta in avanti nel lungo recupero, a festeggiare è il Pietrasanta che continua a vincere e a salire in classifica.

Andrea Bazzichi