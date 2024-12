Promozione. Il Pietrasanta vola. E consolida la vetta

lampo meridien

LAMPO MERIDIEN: Costa, Simi, Boghean, Di Vito, Zingarello, Del Sorbo, Fattorini, Viti, Pirone, Vitolo, Mercugliano. (A disposizione: Bartolozzi, Bargellini, Cina, Dianda, Febbe, Ferrucci, Nikaj, Bitep, Sarno). All. Magrini.

PIETRASANTA: Baldini, Laurini, Terigi, S. Ceciarini, Bartoli, Aquilante, Szabo, Della Pina, Bruzzi, Biagini, A. Remedi. (A disposizione: Giromini, Adami, Bertozzi, Belle, Bonini, Cosentino, Laucci, Falorni, Moriconi). All. Della Bona.

Arbitro: Noto di Pisa

Reti: 38’ Bruzzi; 81’ Terigi (rig.).

LAMPORECCHIO – Con una rete per tempo il Pietrasanta espugna il difficile campo dei Giardinetti a Lamporecchio e consolida il primato in classifica. In porta nei biancocelesti non c’era il titolare Citti (alle prese con l’influenza di stagione): al suo posto ha giocato il 2005 Baldini, arrivato dalla San Marco Avenza.

Il gol che ha sbloccato la gara è arrivato al 40’. Grande merito della punta Bruzzi che con un’azione caparbia prima salta due difensori locali, poi lascia partire un tiro violento, con la palla che si insacca all’incrocio dei pali e non dà scampo al portiere di casa. Nell’occasione la difesa della Lampo Meridien non è stata attenta. Fino a quel momento la partita è stata equilibrata, con poche occasioni da rete da una parte e dall’altra. Ma il Pietrasanta ha dato la sensazione di poter far male in ogni momento. Come è poi accaduto al tramonto del primo tempo.

Nella ripresa, al 27’, la Lampo Meridien sfiora il pareggio, con Mercugliano, che non concretizza in rete un preciso passaggio del subentrato Bitep. Al 38’ il Pietrasanta mette in ghiaccio il risultato raddoppiando su rigore, calciato da Terigi e concesso per un fallo commesso su Szabo. Un penalty ottimamente calciato di sinistro dal difensore viareggino, con palla che si insacca all’angolino basso alla sinistra del portiere locale Matteo Costa (anche lui viareggino, ex Camaiore, appena arrivato alla Lampo). Il 2024 così si chiude al meglio per il Pietrasanta di Della Bona. I versiliesi adesso non possono più nascondersi e con il titolo di campioni d’inverno già in tasca dalla scorsa settimana sono la candidata più autorevole a fare il salto di categoria.