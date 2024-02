PROMOZIONE. Il Pieve Fosciana non va oltre il pareggio

Int. Monsummano

Pieve Fosciana

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso; Antonelli, Perillo, Vitiello, Citti, Goti (40’ st Tardiola), Ferrara, Moncini, Sordi, Mancino (17’ st Silvano), Bertelli (40’ st Covino). (A disp.: Baldi, Dal Porto, Malucchi, Agnorelli). All.: Matteoni.

PIEVE FOSCIANA: Velani; Giunta, Telloli, Da Prato, Matteoni, Ghilarducci, Lucchesi, A. Turri, Pugliese (25’ st Bonini), Rocco (15’ st Valdrighi, 36’ st Orsetti), Bertellotti (48’ st Pieroni). (A disp.: Regali, Tardelli, Biagioni, Al. Turri). All.: Martinelli.

Arbitro: Leonetti di Firenze.

Reti: 19’ pt Moncini (rig.), 36’ pt Pugliese.

MONSUMMANO - Allo "Strulli" Intercomunale e Pieve Fosciana non vanno oltre lo 1-1. Parte forte la compagine allenata da Martinelli, che sfiora il gol dopo 4’ con Pugliese. La gara si sblocca al 19’: Bertelli viene messo giù in area del Pieve: Leonetti assegna il penalty che Moncini trasforma. Pochi minuti dopo Sordi coglie il palo. Il Pieve, con Pugliese, prima impegna Grasso e poi segna il rigore che Leonetti concede per un fallo subito da Lucchesi. Il Pieve resta ultimo.

Simone Lo Iacono