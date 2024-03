Promozione, il Potenza Picena richiama Santoni. Lui e Natali guideranno la formazione

L’allenatore Giuseppe Santoni torna sulla panchina del Potenza Picena. Sarà un lavoro in sinergia con l’attuale tecnico Rudi Natali. Questa soluzione è dettata dalla fase cruciale di fine stagione in cui il Potenza Picena dovrà conquistare quei punti necessari per risalire dall’ultima piazza. Adesso la squadra si trova in fondo alla classifica di Promozione con 18 punti, tre lunghezze sopra c’è il Rapagnano e a quota 23 si trova l’Aurora Treia.

Questa fase del campionato ha spinto la dirigenza ad adottare tale soluzione in cui cui sarà fondamentale lavorare in connubio e armonia con l’esperienza e la freschezza che potranno essere garantite da queste due figure. Santoni è oltretutto un tecnico che conosce molto bene l’ambiente. Alla ripresa del campionato il Potenza Picena riceverà la visita del Corridonia: la squadra di casa è alla ricerca di punti salvezza mentre gli ospiti, al quinto posto in graduatoria, quelli necessari per garantirsi i playoff.