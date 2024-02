Promozione - Il punto. Castelnuovo intenso: "Corsa ai play-off»

Tre punti preziosi quelli conquistati a Dicomano, in una domenica che ha registrato il ritorno in campo del portiere Papeschi, il quinto gol consecutivo di Camaiani, il ritorno al gol di Casci, la difesa ferrea improntata su Inglese e Riccardo Biagioni; e anche un po’ di buona sorte quando il Dicomano è rimasto in dieci.

"Abbiamo disputato – commenta il capitano Francesco Inglese, 211 presenze e 10 reti nel Castelnuovo – una buona partita, contro una squadra compatta e forte fisicamente". "In particolare nel secondo tempo – aggiunge il team manager Pierpaolo Pucci – si è visto un Castelnuovo in grande spolvero, con la convinzione di voler vincere e così è stato. Tutti sono stati all’altezza, ma un qualcosa in più per Bonaldi che non ha sbagliato un intervento e per Camaiani, sempre più goleador. Ora non possiamo più sbagliare. Ci siamo riavvicinati alla zona play-off e vogliamo salire ancora".

"Vittoria con il classico 2 a 0 – conclude il presidente Francolino Bondi –, a dimostrazione, non solo del valore della squadra, quanto della volontà e della determinazione che animano fortemente tecnico e giocatori in questa importante fase del campionato. Una vittoria di carattere chiara prova con la quale i gialloblu fanno intendere che la corsa ai play-off prosegue con convinzione. Il Castelnuovo ha dato il segnale che attendevo".

Dino Magistrelli