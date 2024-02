Promozione, il punto. Fulgini: "Che ripresa il S.Orso». Bocci: "Il Villa ha grandi under»

Nell’ultimo turno del campionato di Promozione le pesaresi hanno fatto registrare sei risultati positivi su otto. In vetta il Fabriano Cerreto con due punti in più di Sant’Orso, Moie Vallesina e Portuali Dorica e molto probabilmente saranno queste squadre a giocarsi la vittoria finale e la miglior griglia playoff. Per il quinto posto che dà la possibilità di giocarsi gli spareggi promozione in questo momento sono in lizza, raggruppate nel raggio di 4 punti: il Marina, la Biagio Nazzaro, la Fermignanese, la Pergolese e il Valfoglia. Riguardo la zona bassa a chiudere la classifica c’è il Vismara, in zona playout: la Castelfrettese, l’Atletico Mondolfo Marotta, l’Osimo Stazione e il Gabicce Gradara. È uscito dalla zona pericolante a suon di risultati il Villa San Martino. Oggi si recupera Barbara Monserra-Fabriano Cerreto (arbitro Pigliacampo di Pesaro).

Sant’Orso. "Non è stato semplice battere il Barbara – ammette l’allenatore del S.Orso Fulgini – dopo un primo tempo in cui gli ospiti ci avevano imbrigliato con il loro palleggio abbiamo disputato una ripresa di grande intensità, arrivando al gol del successo che ci permette di rimanere in alto".

Vismara. "Un punto importante a Moie – sottolinea il ds Carletti – con una prestazione di carattere. Dopo un primo tempo di buona fattura ci siamo difesi con ordine, peccato la disattenzione che nel secondo tempo ci è costato il gol del pari". Qui GabicceGradara. Grave sconfitta casalinga, la quinta della stagione, per il Gabicce Gradara con il Marina (1-2, nella foto il rigore di Costantini), un ko che complica la strada della squadra di Angelini verso la salvezza diretta. "È una sconfitta che fa male, meritata – dice il ds Cipriani – con una prestazione sottotono rispetto alle ultime. Una battuta d’arresto nella rincorsa alla salvezza che non ci voleva e che però non ci deve abbattere. Dobbiamo rimboccarci le maniche e lottare con feroce determinazione fin dalla prossima partita. Occorre una reazione forte e ho fiducia che la squadra l’avrà".

Pergolese. "Con la Fermignanese – dice il trainer della ‘Volante’ Guiducci – era una partita fondamentale per toglierci dalla zona bassa, siamo scesi in campo con autostima dopo la prestazione con il Fabriano. Siamo stati molto attenti alla lettura della partita, sono molto contento della prestazione dei ragazzi, anche domenica abbiamo finito con diversi under e giocatori del posto e abbiamo avuto una bella cornice di pubblico che ci ha aiutati".

MondolfoMarotta. Il ds del Mondolfo Marotta Paolo Pretelli cosi commenta il pari con il Valfoglia: "Risultato giusto, se nel primo tempo abbiamo spinto di più noi, nella ripresa il Valfoglia ha alzato il baricentro e ha cercato la vittoria con maggior convinzione. Per noi ê un buon risultato nonostante la vittoria del Villa San Martino che ora è a più sette, ma il campionato ancora è lungo e puntiamo ad arrivare alla sosta con più punti possibile. Nel finale ci giocheremo tutto".

Villa San Martino. "Con il Castelferretti – spiega il ds del Villa Bocci – era molto complicata, soprattutto dopo esser andati sotto. La reazione dei ragazzi, ricordo con 5 under e 3 classe 2002 in campo, è stata eccezionale. Siamo stati cinici nello sfruttare le poche occasioni avute e con qualche sofferenza l’abbiamo portata a casa. Queste sono partite che al di là del valore di classifica fanno crescere il bagaglio di esperienza dei nostri giovani".

La squadra della settimana. 1)Spitoni (Fabriano Cerreto), 2)Agostinelli (Biagio Nazzaro), 3)Coltorti (Barbara Monserra), 4)Righi (Villa Ceccolini), 5)Di Gennaro (A.Mondolfo Marotta), 6)Balducci (VAlfoglia), 7)Grandicelli (Gabicce Gradara), 8)Labate (Fermignanese), 9) Fraternali (Pergolese), 10)Muratori (Sant’Orso), 11)Lazzarini (Portuali Dorica). All. Max Guiducci (Pergolese). Arbitro Negusanti di Pesaro (Biagio Nazzaro-Fabriano Cerreto).

Amedeo Pisciolini