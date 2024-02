PROMOZIONE - IL PUNTO. Martinelli: "Al Pieve Fosciana è mancato solo il gol. Con il Viareggio? Derby personale, sfida serena»

"Buona partita, è mancato solo il gol". Queste le prime parole dell’allenatore del Pieve Fosciana Daniele Martinelli, sul pari a reti bianche contro il Luco.

"Rispetto ad altre gare – puntualizza il tecnico – , questa volta abbiamo avuto più attenzione per tutti i novanta minuti; questo è molto positivo, anche e soprattutto per le prossime sfide. La squadra sta migliorando, contro un avversario tosto e veloce come il Luco non era per niente facile; invece i ragazzi hanno tenuto bene il campo, belli concentrati come voglio".

"Abbiamo fatto tante buone cose, non abbiamo rischiato niente – prosegue il trainer – , siamo stati, è vero, anche poco pericolosi, costruendo un paio di occasioni e, forse, c’era anche un rigore per un fallo di mano. Ma il pareggio è un risultato giusto. Andiamo avanti con fiducia, in vista della prossime sfide".

Ed il prossimo avversario si chiama Viareggio e, per un viareggino come Martinelli, è un derby molto particolare... "Da vivere – spiega – con la massima tranquillità: loro sono forti, noi abbiamo poco da perdere e, a livello mentale, è una sfida anche più facile da preparare. Chiaramente a Viareggio ho tanti amici, fra i bianconeri ci sono diversi calciatori che ho allenato: quindi è una partita un po’ speciale, ma da vivere con la massima serenità".

Un aneddoto: Viareggio-Seravezza (con Martinelli in panchina) 0-2, fu anche l’ultima partita giocata allo stadio dei "Pini". Inoltre, per la cabala, il trainer del Pieve Fosciana non ha mai perso contro le zebre.

Flavio Berlingacci