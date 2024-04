PROMOZIONE - IL PUNTO. Pieve Fosciana. Si pensa già al futuro

In casa Pieve Fosciana si pensa già alla prossima stagione e non potrebbe essere altrimenti, cercando di chiudere con dignità questo campionato di Promozione. Nel terz’ultimo atto del torneo, ancora una sconfitta. Dopo un brutto avvio ed un primo tempo deludente, i biancorossi hanno infatti disputato una buona ripresa, accorciando le distanze e incassado due reti solo nei minuti di recupero, per un passivo fin troppo severo. Almeno questa volta i pievarini ci hanno messo un po’ d’orgoglio, soprattutto nel secondo tempo, andando decisamente meglio rispetto alla domenica precedente.

Ora difficilissima trasferta a Lamporecchio contro l’ambizioso Lampo Meridien; poi chiusura a San Romano contro il Castelnuovo, per un derby che potrebbe contare nulla per nessuno o solo per i gialloblu, ma che avrà valore per il prestigio e la voglia di concludere a testa alta un’annata infausta per i biancorossi.

F. B.