Promozione. Il Sant’Andrea ospita l’Invicta, l’Atletico Maremma cerca il colpo con il Belvedere

Ventinovesima e penultima giornata nel girone B di Promozione con due bellissimi derby che animeranno la giornata odierna, anche se è probabile che i punti in palio oggi servano solo al Sant’Andrea. Uno in ottica playoff – sempre se si svolgeranno – ed uno in ottica salvezza. Il Belvedere Grosseto terzo in classifica, ha ancora la matematica a tenerlo a galla per il discorso playoff. Infatti San Miniato Basso e Sestese, prime con 70 punti hanno 13 lunghezze di vantaggio sul team di Giallini. Ad oggi le prime due salirebbero di categoria e i playoff non si disputerebbero. Il Belvedere deve battere oggi l’Atletico Maremma di Fabio Lorenzini, quinto, e sperare che davanti qualcuno perda. Cosa molto difficile. La squadra di Lorenzini inoltre non ha nulla da perdere e giocherà a viso aperto per provare anche a raggiungere la quarta piazza. probabile però che l’incontro serva a poco, in quanto San Miniato Basso e Sestese se continuano così non faranno disputare i playoff. In ottica salvezza invece, ultima spiaggia per il Sant’Andrea, chiamato a vincere contro l’Invictasauro. I biancocelesti ad oggi sarebbero retrocessi in Prima categoria, e devono recuperare 5 punti dal Porta Romana: con 6 punti in palio, se il Sant’Andrea non vincerà, o se vincerà anche il Porta Romana, sarà retrocessione diretta. Invictasauro a cui basta un punto per evitare i playout invece. Il programma: Belvedere-Atletico Maremma, Sant’Andrea-Invictasauro