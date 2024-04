Promozione. Il tecnico Santini indica la... Viaccia. Ecco la strada verso l’Eccellenza

Lotta sempre serrata al vertice del campionato di Promozione Toscana, dove oggi nella 32ª giornata (terzultima di regular season) i fischi d’inizio tutti in contemporanea sono alle ore 16 (e non più alle 15.30). Sul sintetico del Marco Polo Sports Center la capolista Viareggio riceve il Viaccia, contro cui all’andata vinse 3-1 in trasferta segnando con tutti e tre i suoi attaccanti Ceciarini, Brega e Chicchiarelli. Arbitrerà il fischietto Alessio Argenti della sezione di Grosseto, coadiuvato dagli assistenti di linea Gianni Gambini e Ralf Alfonso Mata Garcia di Pontedera.

Dubbi sulle condizioni del duttile difensore/centrocampista Manolo Benassi (alle prese con una distorsione al ginocchio) e del centravanti Cristian Brega (distorsione alla caviglia). Proprio bomber Brega rientra dopo il turno di stop per squalifica ma appunto potrebbe partire dalla panchina non essendo al meglio fisicamente. Come diffidati tra le zebre ci sono Tommaso Fazzini e Gabriele Ceciarini.

L’allenatore Stefano Santini, dopo il pareggio di domenica scorsa a Castelnuovo, pretende una reazione importante della squadra e soprattutto un sussulto a livello d’orgoglio di una squadra che ha fatto soltanto 2 punti nelle ultime 3 partite pareggiando appunto 1-1 in Garfagnana e 0-0 a Pontremoli con in mezzo la sconfitta casalinga 3-1 con la Lampo Meridien. Il gruppo squadra in questo periodo ha saputo “isolarsi“ da alcune critiche, per certi versi ritenute “ingiuste“ da parte di una fetta della tifoseria e dall’altra viste invece come uno “stimolo“ a far meglio dal punto di vista del gioco. Resta il fatto che, bello o meno bello, il Viareggio è primo da inizio stagione. E vuole rimanerci. Anche per oggi al Marco Polo è attesa un tifo caldissimo, con gli Ultras pronti a sostenere la squadra con striscioni, cori, fumogeni, petardi e coreografie ad hoc. Il campionato è giunto al rush finale. Il Viareggio vede l’Eccellenza (sarebbe il terzo campionato di fila vinto). Ma per prendersela occorre l’ultimo sforzo. Ora più che mai conta restare uniti, dentro e fuori.

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Carpita; 2 T. Ricci (2003), 5 Benedini, 6 Bertacca, 3 Sapienza (2004); 7 Fazzini (C. Belluomini), 4 Pizza, 8 Minichino; 10 Ste. Marinai; 9 G. Ceciarini (Brega), 11 Chicchiarelli.