Promozione. Il Trodica tessera un giocatore dalla A argentina

I colpi ad effetto, il tesseramento di nomi importanti, sono diventati una costante al Trodica sotto la gestione del direttore Bompadre, ma l’ultimo appena piazzato dal club biancoazzurro è il più grosso. È stato ufficializzato infatti Mariano Bittolo, argentino classe 1990, esterno sinistro cresciuto nelle giovanili del Velez Sarsfield. Bittolo ha esordito in Primera Division nel 2011 e fino a dicembre indossava la casacca dell’Argentinos Juniors, quindi ha deciso per un cambio di vita ed ha scelto l’Italia, nel caso specifico Trodica grazie all’amicizia tra il tecnico Roberto Buratti e Piero Sileoni. Qui troverà un connazionale come il centrale di difesa Monserrat che potrà aiutarlo nell’inserimento e il club si augura che Bittolo possa dare una bella spinta alla squadra per la volata finale del girone B di Promozione e in ottica playoff. Il giocatore è stato presentato alla squadra con una cena dopo l’allenamento (è intervenuto persino il sindaco Andrea Staffolani) e sarà a disposizione alla ripresa del campionato di Promozione contro l’Elpidiense Cascinare. Nel 2018 sempre il Trodica ingaggiò il centrocampista Boumsong che aveva giocato con l’Inter prima di scomparire dal grande calcio e anche qui non lasciò particolari tracce. Per la Promozione un colpo paragonabile a Bittolo lo fece la Vis Macerata nel 2006 quando prese l’attaccante Calin, rumeno che vantava presenze in nazionale e in Champions League.

an.sc.