Promozione, il turno di oggi. Il Sant’Orso chiede strada. Villa e Vismara per la salvezza

Nel campionato di Promozione la settimana giornata del girone di ritorno si divide equamente tra oggi e domani. Nelle quattro gare odierne scendono in campo tre provinciali: il Villa San Martino (a Castelferretti), il Vismara (a Moie) e il Sant’Orso (ospita il Barbara).

Sant’Orso-Barbara Monserra. La squadra di mister Fulgini (oggi non potrà essere in panchina in quanto squalificato fino al 28 febbraio) vorrebbe tanto conquistare l’intera posta in palio per rimanere nelle posizioni che contano (terza piazza) e se è possibile migliorare ancora dopo il buon punto conquistato a Fermignano. Di contro il Barbara Monserra viene dalla sconfitta sul campo del Marina e ha necessità di fare risultato per continuare nel suo percorso che la sta portando lontano dalla zona bassa. "Il Barbara è una squadra con buoni giocatori, rapidi e dinamici che all’andata ci hanno messo in difficoltà – dice alla vigilia del match mister Fulgini – serve una prestazione di buon livello e tanta attenzione per continuare la striscia positiva". Assente forzato (per squalifica) nel Barbara Monserra il calciatore Riccardo Serpicelli. Si gioca alle ore 15 al Comunale ‘Montesi’ di Fano. Arbitro Mirko Ciccioli di Fermo.

Castelfrettese-Villa San Martino. Punti importanti in chiave salvezza. Luca Bocci, direttore sportivo del Villa San Martino, cosi presenta la partita: "Affrontiamo una squadra in crescita che vorrà a tutti i costi i tre punti, soprattutto sul loro campo, siamo pronti a fare una partita maschia e attenta dove si giocherà sull’episodio. Stiamo facendo un girone di ritorno importante ma siamo ancora lontani dall’obiettivo e dobbiamo continuare a fare punti". La Castelfrettese in classifica generale è penultima, mentre il Villa con gli ultimi risultati sta risalendo la china ed è in procinto di mettersi alle spalle la zona che scotta. Si gioca al ‘Fioretti’ di Castelferretti-Falconara Marittima alle ore 15. Arbitro Gianluca Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto.

Moie Vallesina-Vismara. Sempre pronto a stare vicino e caricare i suoi ragazzi, l’altra sera il presidente Flavio Parlani e i suoi dirigenti hanno preparato per i componenti della squadra una grigliata di salsicce (più di 400). Inutile dire che il gesto è stato molto apprezzato. "Io intendo lo sport – dice Parlani – un mixer di amicizia, divertimento e sano agonismo. Lo sport deve unire, far crescere i giovani e consegnarli alla società nel rispetto delle regole e del vivere civile". Passando alla gara odierna: "Affronteremo una squadra molto organizzata – sottolinea il direttore sportivo del Vismara Luca Carletti – che dopo nove risultati utili consecutivi è reduce da una sconfitta nell’ultima giornata (a Chiaravalle). Dal canto nostro abbiamo nove finali davanti a partire da questa partita che dovremmo affrontare al meglio nonostante le assenze (Liera e Beninati squalificati). Squalificato per una giornata anche l’allenatore del Vismara Andrea Ferri mentre il Moie Vallesina dovrà privarsi dell’operato del giocatore Nicolò Carboni, appiedato per un turno dal giudice sportivo. Si gioca al ‘Pierucci’ di Maiolati Spontini alle ore 15. Arbitro Lorenzo Paoletti di Fermo.

Osimo Stazione-Portuali Calcio Ancona. I locali, in una posizione di classifica precaria, vorrebbero tanto cogliere l’intera posta in palio: Gli ospiti, terzi in graduatoria, hanno necessità di fare bottino. Si gioca al ‘Dario Bernacchia’ di Osimo alle ore 15. Arbitro Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo.

Amedeo Pisciolini