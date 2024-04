Promozione. Il Viaccia ormai salvo se la vede con il Pietrasanta. Maliseti, missione quasi impossibile con il Viareggio

Penultima giornata di regular season nel girone A di Promozione. Le due pratesi, in campo oggi pomeriggio alle 16, si ritrovano involontariamente quasi giudici del campionato, almeno per quel che riguarda la lotta per il primo posto. Dopo il successo incredibile di domenica scorsa contro la capolista Viareggio, infatti, oggi il Viaccia ospiterà il Pietrasanta, che proprio in virtù di quello scivolone ha raggiunto i bianconeri in testa alla classifica con 57 punti. Gli uomini di Ambrosio sono rilassati, a salvezza raggiunta, ma ci tengono a chiudere bene il campionato e possono contare sul rientro di Rozzi dalla squalifica. "Vogliamo finire la stagione in bellezza dopo un girone di ritorno non semplice, che ci ha visto dilapidare quanto di buono fatto nella prima parte dell’anno – commenta mister Ambrosio -. Ce la giocheremo contro una grande squadra che lotta per vincere il campionato. Sarebbe bello ripetere l’exploit di Viareggio. Ci proveremo".

Dall’altra parte, invece, il Maliseti Seano ha disperatamente bisogno di due vittorie nelle ultime due giornate per sperare di agguantare incredibilmente i play out, ma oggi dovrà ospitare proprio il Viareggio, che non potrà certo concedere niente agli amaranto se vorrà provare a vincere il campionato. Assente il solo Perillo nelle fila amaranto. Insomma due missioni quasi impossibili per le nostre squadre in questa penultima giornata.

L. M.