Promozione. Il Viaccia va a trovare il San Piero a Sieve. Maliseti, scontro diretto con il Pieve Fosciana

Trasferte impegnative nella 19ª giornata del girone A di Promozione per le due squadre pratesi. Nel secondo turno del girone di ritorno il Maliseti Seano oggi alle 15 dovrà fare i conti con lo scontro diretto in casa del fanalino di coda Pieve Fosciana per cercare la prima vittoria stagionale: "Si affronteranno ultima e penultima. Entrambe le squadre vorranno per forza di cose provare a vincere – commenta Simone Bardazzi, direttore generale del Maliseti -. Il loro è notoriamente un campo caldo, con molti tifosi che si fanno sentire. E’ una partita da vincere a qualsiasi costo". Non al 100%, nelle fila amaranto, Benvenuti e Gori, che comunque saranno tra i convocati. Sempre alle 15 il Viaccia andrà a far visita al San Piero a Sieve, quarta forza del raggruppamento, per avvicinarsi alla zona play off: "Consapevoli di affrontare una squadra attrezzata cercheremo comunque di provare ad imporre il nostro gioco, facendo attenzione a non lasciare troppi spazi ai loro attaccanti – commentano Luigi Ambrosio e Lorenzo Gualtieri, allenatore e vice allenatore del Viaccia - Siamo in fiducia e vogliamo fare bene. Assenti soltanto Querci e Carlesi, per il resto avremo tutti a disposizione".

L. M.