Promozione. Il Viaccia vuole rialzare la testa dopo la sconfitta. L’obiettivo è restare nella zona alta della classifica

Rialzare subito la testa per rimanere nelle zone alte della classifica. Con questo obiettivo, dopo lo scivolone e la sconfitta incassata nel turno infrasettimanale per mano della Real Cerretese, il Viaccia si prepara alla trasferta di oggi (ore 15.30) sul campo del San Marco Avenza. Guardando la classifica del girone A di Promozione quasi uno scontro testa-coda, visto che il San Marco Avenza si trova in fondo al gruppo con un solo punto accumulato nelle prime 5 partite giocate (un pareggio e 4 sconfitte, soltanto 4 gol segnati e ben 10 subiti), mentre il Viaccia è a quota 12 punti, attualmente al secondo posto ad una lunghezza dal primato in graduatoria. Lo staff pratese, però, non si fida e non vuole sottovalutare la partita che dovrebbe servire al Viaccia per rilanciarsi: "Vogliamo riscattarci dopo lo stop di mercoledì, nel quale abbiamo fatto poco per portare a casa dei punti e ci siamo complicati la vita da soli – dice Luigi Ambrosio e Lorenzo Gualtieri, allenatore e vice allenatore della formazione pratese –. Andremo sul campo del San Marco Avenza per fare la partita, cercando di imporre la nostra filosofia di gioco. In settimana abbiamo catechizzato i ragazzi perché affronteremo una squadra che è ancora in cerca della prima vittoria. Non sarà una gara facile, anzi, potrebbe succedere di tutto". Qualche assenza da considerare nell’organico del Viaccia, che dovrà fare a meno degli infortunati di lungo corso Medini e Gambineri e dello squalificato Carlesi.

L.M.