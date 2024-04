Promozione. Impresa del Pienza sul campo della regina Affrico

AFFRICO

2

PIENZA

3

AFFRICO: Virgili, Loffredo, Dolfi, Pecorai, Tamburini G., Stella, Liberati, Castellani, Centrone, Mecocci, Valoriani. Panchina: Soccodato, Fantoni, Montagni, Rocchini, Papini, Riccioni, Petrini, Di Gaudio, Vaccari. Allenatore Tognozzi

PIENZA: Biagiotti, Bianciardi, Bonari, Petrocchi, Peruzzi, Guerra, Esposito, Camillucci, Laghigna, Cossa, Scaccia. Panchina: Pelliccione, Barbieri, Magnanensi, Battistelli, Porcu, Pinsuti, Rinaldi, Marzocchi. Allenatore Peruzzi

Arbitro: Biagini di Lucca

Reti: 10’pt Pecorai, 3’st Bonari, 15’st autorete, 25’st Laghigna, 46’st Montagni.

FIRENZE – Il Pienza compie l’impresa in casa della capolista e già promossa Affrico. Il successo permette alla squadra di Peruzzi di mantenere il prezioso punto di vantaggio sul Torrenieri in vista del turno playout che deciderà chi resterà in Promozione. Nel primo tempo gol del fiorentino Pecorai. Poi tre gol nel Pienza in venti minuti con Bonari, una autorete e Laghigna. Nel recupero Montagnai accorcia.