Promozione in campo: derby della Valdichiana protagonista. Laurenzi contro Testini: la posta in palio è alta. Sfida testa-coda tra Montagnano e Sansovino

È il giorno del derby della Valdichiana in Promozione. È il giorno di Montagnano-Sansovino. Ecco servito il derby alle 14,30 tra due formazioni ai lati opposti della classifica. I torelli sono ultimi della classe con un solo punto all’attivo, al terzo allenatore della stagione e costretti ad inseguire la prima posizione utile per gli spareggi salvezza prima che il gap dal Lucignano salga ancora. La Sansovino invece è al secondo posto e non può permettersi di perdere terreno da un Affrico che in classifica occupa la prima posizione con cinque punti di vantaggio. Affrico che tra l’altro ieri ha pareggiato nell’anticipo contro la Settignanese. Oggi toccherà a tutte le altre. Tra le partite da segnalare sicuramente c’è quella tra Casentino Academy e Alberoro. I gialloverdi attendono in casa la formazione di Marco Bernacchia. Due squadre in salute, reduci entrambe da una vittoria nel turno precedente, divise da un punto in classifica con la possibilità, per chi dovesse prendesi i tre punti, di arrivare nel cuore del trenino playoff.

Nel frattempo il Lucignano dovrà dimostrare nuovi passi in avanti e soprattutto cercare la prima vittoria contro il Fiesole, altra formazione che non se la passa bene e con quale gli amaranto daranno vita ad uno scontro diretto. Per il Montagnano, reduce dalla sconfitta interna contro il Casentino, ecco la trasferta in casa del Torrenieri per tornare a correre nelle prime posizioni. Completano il quadro di questa giornata Grassina-Antella e Pienza-Chiantigiana.