Promozione In semifinale sfiderà il Centro Storico Lebowski. La San Marco si gode il trionfo in Coppa

David Alessi si gode la qualificazione alla semifinale della Coppa Italia di Promozione della sua San Marco. "Siamo contenti perché abbiamo centrato uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati – commenta il tecnico apuano – e lo abbiamo fatto grazie a una prestazione convincente. Abbiamo creato tanto rischiando poco. I ragazzi mi danno grande disponibilità e mi consentono di cambiare assetto senza problemi, anche a gara in corso. Con la Larcianese siamo partiti con due punte ed un trequartista che si sono comportati molto bene sia nel pressing e nell’occupazione degli spazi che nel dare una mano in fase difensiva. Nella ripresa siamo passati alla difesa a tre con un centrocampo più folto per gestire meglio il risultato acquisito. I nuovi acquisti stanno dando una grossa mano e mi permettono di avere più alternative. Pasciuti è entrato in questo gruppo con uno spirito ed un’umiltà incredibili. E’ un ragazzo favoloso che in campo aiuta i compagni nel trovare la posizione e si rapporta con loro sempre nei modi giusti. E’ un vero valore aggiunto. Davanti Verona ci ha portato qualità e fisicità ed è diventato un punto di riferimento. Orlandi è un jolly difensivo prezioso, un centrale che sa rendersi utile anche sulle due fasce, mentre Della Pina ha sempre fatto il suo a sinistra".

La San Marco adesso si ritufferà nel campionato ma soltanto dal 4 febbraio visto che domenica osserverà il turno di riposo. Per la semifinale di Coppa, in programma in gara secca contro il Centro Storico Lebowski di Firenze, se ne riparlerà soltanto il 20 marzo. "Giocheremo in casa loro che hanno un gran tifo al seguito – anticipa Alessi –. Dal punto di vista ambientale avranno un piccolo vantaggio ma in campo, poi, contano i valori di squadra. Troveremo un bel sintetico e a noi piace giocare la palla. Ci sarà tempo, comunque, per pensare a questa partita. Ora dobbiamo concentrarci sul campionato e provare a risalire più in alto possibile".