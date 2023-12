Promozione. Incredibile Portuense: vince a Mesola in nove

mesola

1

portuense 2

2

: Calderoni, Lucci, Perini, Braghiroli (65’ Allegrucci), Pittaluga, Telloli, Mangolini (60’ Finetti), Casette (69’ Marandella) Gherardi, Mirontsev (50’ Cantelli), Malaguti (87’ Ferrari). All. Salvagno.

PORTUENSE: Piovaccari, Ferrari, Sorrentino, Masiero, Marconi, Bolognesi, Orlandi, Di Domenico, Melandri (65’ Formigoni), Pierfederici, Laghi. All. Mariani.

Arbitro: Nadini (Mo). Assistenti Lops (Bo) e Merella (Bo).

Reti: 18’ Orlandi, 27’ Mirontsev, 56’ Melandri ( R ).

Note: espulsi 41’ Laghi e Di Domenico. Ammoniti Braghiroli, Mangolini, Lucci, Pittaluga, Telloli, Malagutti, Marandella.

Perde la propria imbattibilità il Mesola, al termine di una gara, con ben 2 rossi per gli ospiti e 7 gialli per i locali, che si era messa in discesa per l’espulsione dei due calciatori della Portuense, capace di segnare nonostante i due uomini in meno. Non sono stati in grado di far uscire la formazione mesolana dalle difficoltà a metterla dentro, i nuovi acquisti che comunque, in particolare Gherardi, ha avuto pochi palloni giocabili. Due squadre che si sono affrontate per vincere, coi padroni di casa subito in attacco con Malagutti, al 6’, tocco da pochi passi che il portiere riesce ad alzare di poco sulla traversa con Mangolini, al 8’ tiro rasoterra fermato dalla gamba di un difensore. Gli ospiti passano con un’azione che parte dalla fascia, da dove Pierfederici fa partire un traversone, su quale di prima intenzione Orlandi calcia rasoterra, mettendo la palla alla sinistra della porta difesa da Caldironi, che può solo osservare la palla che entra. Il pareggio viene raggiunto da Mirontsev, il calciatore più basso di tutti, che sublima in maniera perfetta un traversone di Braghiroli, colpendo con la testa ed inviando il pallone nel sette dove Piovaccari non può arrivare.

Al 51’ l’episodio dubbio che ha scatenato le proteste della Portuense, per un traversone verso il portiere Caldironi, che col sole in viso, smanaccia la palla e cade dentro la porta, gli ospiti gridano al gol ma per il direttore il pallone non è entrato. La svolta della gara è al 55’, quando nonostante la doppia inferiorità numerica, Mangolini forse ingenuamente, ha un contrasto in area con Melandri che finisce a terra e l’arbitro assegna il rigore.

Sul dischetto si porta lo stesso Melandri, che spiazza Calderoni con un rasoterra. Il Mesola si lancia in avanti senza troppa pericolosità ad eccezione di un tiro, da dentro l’area di Finetti alto sulla traversa ed il doppio salvataggio, quasi allo scadere di Piovacarri e difesa, su tiri consecutivi di Allegrucci e Malagutti, sempre da dentro l’area.

c.c.