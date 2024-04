Promozione. Junior e Trebbo, non è ancora finita

Sono stati novanta minuti da cardiopalma quelli che hanno chiuso il campionato di Promozione, girone C.

Se nei piani alti tutti i verdetti erano stati già da tempo decisi, la vera bagarre era quella per non retrocedere. Alla fine sia lo Junior Corticella che il Trebbo dovranno giocarsi la permanenza in categoria attraverso i playout: i primi affronteranno il Placci Bubano tra le mura amiche e con due risultati a disposizione mentre i secondi dovranno espugnare Fontanelice. In quest’ultima giornata non sono, appunto, mancati i risultati a sorpresa. Il Placci Bubano ha espugnato 3-1 il campo dell’Osteria Grande già da tempo vittoriosa mentre Junior e Trebbo sono state rispettivamente sconfitti dalla Comacchiese e dall’Atletico Castenaso. Grande orgoglio l’ha dimostrato anche il Fossolo che, nonostante sia retrocesso da tempo, ha vinto 2-0 sul terreno di gioco del Fontanelice inguaiato nella bagarre per non retrocedere. L’Msp si è aggiudicato con un tennistico 6-0 il derby interno contro il retrocesso Anzolavino mentre il Felsina ha chiuso la stagione con una sconfitta per 2-0 sul campo dei ferraresi della Portuense Etrusca.

Nicola Baldini