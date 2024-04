Promozione. La Chiantigiana conquista tre punti su rigore di Calonaci

CHIANTIGIANA

1

ANTELLA ‘99

0

CHIANTIGIANA: Gasparri, Lellis, Pisaneschi, Posarelli, Calonaci, Minucci, Conforti (80’ Redditi), Batoni, Del Sante (74’ Milanesi), Longo (74’ Machuca), Marchi. Allenatore: Molfese.

ANTELLA ‘99: Ugolini, Manetti, Rossi (53’ Romano), Lanotte, Pacini (60’ Kortz), Biondi, Sormani (45’ Tumminaro), Tacconi, Santucci, Merciai (65’ Liguori), Mignani. Allenatore: Morandi.

Reti: 46’ Calonaci (rigore).

GAIOLE IN CHIANTI - Buona vittoria della Chiantigiana su una ostica formazione ospite, l’Antella ‘99. Decisivo ai fini della conquista dei tre punti il gol su rigore realizzato da Calonaci per i padroni di casa. Penalty conquistato da Longo. Un verdetto che avrebbe potuto essere anche più rotondo per la Chiantigiana di Paolo Molfese, che nell’arco dei novanta minuti ha saputo comunque legittimare l’affermazione piena al cospetto dei rivali di turno.