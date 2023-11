Promozione, la Comacchiese ferma la capolista Mesola. Emozioni al ’Raibosola’. Ma manca solo il gol

comacchiese

0

mesola

0

COMACCHIESE: Farinelli, Biolcati, Rizzo, Marongiu, Alberi, Folegatti, Angelini, De Angelis, Tedeschi, Neffati, Centonze K.. All. Bresciani.

MESOLA: Calderoni, Lucci, Perini, Manari, Pittaluga, Telloli, Malagutti, Casette (77’ Boscolo), Cozzino (65’ Allegrucci), Mirontsev (84’ Marandella), Mangolini (91’ Marouane). All. Salvagno.

Arbitro: Ghirardi da Ravenna

Note: ammoniti Biolcati, Pittaluga e Mirontsev.

Si è concluso a reti inviolate, il derby tra Comacchiese e Mesola. Un risultato che non deve trarre in inganno, in quanto le due formazioni hanno dato vita ad una gara vivace, nella quale non sono mancate le occasioni da rete sia da una parte che dall’altra. A cominciare dal 2’, con il calcio d’angolo battuto da Biolcati per il colpo di testa di Tedeschi, che ha trovato la respinta sulla linea di porta di Manari. Al 19’ è Mirontsev, su corner, a servire un ottima palla a Pittaluga che non inquadra lo specchio della porta. Al 23’ è Marongiu a cercare fortuna su punizione, ma trova l’ottima respinta di Calderoni a togliere la palla dall’angolino basso. Si va alla ripresa, con i padroni di casa a caccia della rete del vantaggio. Al 2’ è Marongiu a recuperare palla nell’area avversaria e calciare verso la porta, ma la sua conclusione va a scheggiare la parte alta della traversa. Al 10’ ancora Marongiu è protagonista nell’area ospite con l’assist per l’accorrente Neffati che, a due passi dalla porta, in scivolata non riesce ad indirizzare la palla in fondo al sacco. Al 13’ è il Mesola a rendersi pericoloso nella metà campo avversaria con Perini che serve palla a Cozzino per la conclusione che termina abbondantemente a lato. Al 17’ Cozzino colpisce la base del palo alla sinistra di Farinelli, con la palla che viene recuperata da Mangolini, ma il suo tiro termina a lato. Al 25’ è Neffati a crossare per il colpo di testa di Tedeschi, ma ancora una volta è Calderoni a negargli la gioia del gol, con una grande parata. La gara è proseguita: entrambe le squadre hanno cercato il gol vittoria, che non è arrivato.

Valerio Franzoni