Promozione La ’cura’ Bellotti ancora non si vede. Pontremolese, solo 5 punti nelle ultime 4 partite

Tante attese e speranze, tanti applausi di incoraggiamento prima della gara (caso raro da queste parti), ma alla fine uno 0-0 abbastanza squallido con il Viareggio, che ha ricordato troppo da vicino le prestazioni della Pontremolese come quelle contro il Viaccia, senza dimenticare l’incredibile sconfitta in rimonta del Casalguidi che sotto di tre reti ha trovato le ideali argomentazioni tattiche per ribaltare il risultato e portarsi a casa tre puntoni. Il presidente Pier Giorgio Aprili si aspettava ben altra prestazione contro la regina del campionato di Promozione, ma anche lui avrà avuto la conferma che la ’cura’ del nuovo direttore dell’area tecnica Fabio Bellotti non ha sortito gli effetti sperati. Non per polemizzare, però ci viene spontaneo ricordare che nelle ultime 4 partite sono stati fatti dalla squadra azzurra solo 5 punti dei 12 a disposizione, scendendo dal secondo gradino del podio al quarto, ma con una partita in meno di Pietrasanta (50 punti) e Real Cerretese (47). La Pontremolese (46) necessita la revisione del modulo, insieme con la ‘guarigione’ di qualche titolare per raddrizzare una situazione che fin qui a prodotto battute a vuoto.

Ebal