Promozione, la decisione dopo il pari con il Pienza. Gennaioli ai saluti. Il Lucignano cambia

Alfredo Gennaioli non è più l’allenatore del Lucignano. La decisione è stata presa dalla dirigenza dopo il pari per 0-0 contro il Pienza, nello scontro diretto, che tiene comunque in vita le speranze di salvezza degli amaranto. Un autentico fulmine a ciel sereno quello che si è abbattuto in Valdichiana come testimoniano anche le parole utilizzate dalla società nel comunicato di addio. "Scelta sofferta, inaspettata, controversa - scrive il club sui social - per contrapposte idee e vedute completamente". Nella nota viene sottolineato il gran feeling che si era creato oltre ad essere rimarcato "lo splendido rapporto creato in questo periodo con tutta la piazza", ma non solo. Il Lucignano ha infatti ringraziato Gennaioli anche per "la passione,la grinta ,la professionalità e l’energia che ha saputo trasmetterci sia come allenatore ma anche come uomo vero". Arrivato a Lucignano con una squadra che aveva raccolto 3 punti dopo sette gare, ha conquistato 17 punti in 18 gare tenendo ad oggi vive le speranze di playout. Per il momento la squadra è stata affidata al trio tecnico amaranto Martorelli-Faralli-Oglialoro. Per loro il debutto è in calendario dopo la sota, domenica 7 aprile alle 15.30, quando a Lucignano arriverà il Torrita per un’altra sfida a dir poco delicata per tenere vive le speranze di salvezza.