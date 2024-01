Promozione La Pontremolese resta in vetta

REAL CERRETESE

1

SAN MARCO AVENZA

1

REAL CERRETESE: Battini, Pagliai, Grasseschi, Meucci, Lamberti, Mordaga, Cerboni (75’ Fedi), Fioravanti, Melani, Bouhafa, Menconi. A disp. Nigro, Michelotti, Tolaini, Tramacere Falco, Nieri, Lapi, Pisano Masotti. All. Petroni.

SAN MARCO AVENZA: Baldini, Orlandi, Della Pina (65’ Lattanzi), Cucurnia, Zuccarelli, Aliboni, Conti, Pasciuti, Verona, Doretti (55’ Shopy), Smecca (58’ Donati). A disp. Tognoni, Pasquini, Cacciatori, Cranai, Bellè, Giromini. All. Alessi.

Arbitro: Ferrara di Piombino.

Reti: 60’ Bouhafa; 87’ Donati.

CERRETO GUIDI – Pomeriggio positivo per la San Marco Avenza, che esce indenne dal difficile campo del Palatresi di Cerreto Guidi. Una prova di grande generosità, quella degli uomini di Alessi, che devono però anche ringraziare la grande vena di Baldini, autore di almeno tre interventi determinanti. Il primo arriva in avvio di ripresa quando con un guizzo riesce a deviare sul palo la conlclusione da fuori di Cerboni, Melani poi non riesce a centrare lo specchio sulla ribattuta. Poco dopo i padroni di casa centrano un altro palo con lo stesso Cerboni. È il preludio al vantaggio che arriva al 60’ con bomber Bouhafa, abile a scaraventare in rete dall’altezza del dischetto un perfetto suggerimento di Melani. La San Marco Avenza rischia di andare ancora sotto sul tiro di Pagliai, ma Baldini respinge d’istinto con i piedi. Poi, la reazione rossoblù. Prima sugli sviluppi di un calcio da fermo Zuccarelli spreca da pochi passi, poi all’87’ il neo entrato Donati, lasciato troppo solo a centro area, insacca di testa un traversone dalla sinistra. Nonostante pochi minuti alla fine, la Cerretese ha la forza di rigettarsi in avanti e nei minuti di recupero la palla buona capita sui piedi di Menconi, botta di prima intenzione e altro “miracolo“ di Baldini che salva la San Marco Avenza.

Simone Cioni