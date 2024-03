Promozione, la Portuense perde Melandri e spera di riaverlo per le gare della post season. Mesola spera, addio playoff per la Comacchiese

Il Mesola cala il poker e si avvicina alle posizioni di testa. I castellani si sono imposti nel derby a un Casumaro incerottato, ma che ha reso ugualmente la vita difficile ai biancazzurri: due volte in vantaggio e due volte rimontati, per poi cedere cammin facendo. In evidenza Tommaso Pittaluga, autore di una doppietta e di una prestazione sopra le righe, vero uomo squadra. Il capitano ha portato il bottino personale a quota otto, uno in più di quelli realizzati l’anno scorso nell’intero campionato. E dire che le premesse non erano incoraggianti: "Era cominciata malissimo – racconta il capitano goleador – una gomitata mi aveva aperto una ferita al labbro, che era andato penzoloni, una ferita che ha richiesto quattro punti di sutura, che mi sono stati applicati nel Pronto Soccorso di Porto Viro. Sono comunque riuscito a giocare e credo di aver dato un buon contributo".

Esce dai radar la Comacchiese, travolta a Borgo Tossignano dal Valsanterno. "E’ andata male – allarga le braccia Mauro Bresciani, l’allenatore – avevamo disputato un’ottima partita nel primo tempo. Il vantaggio del Valsanterno è nato da un’incomprensione tra Marcolini e Folegatti, che ha aperto la strada a Tonini. Nel secondo tempo siamo stati in partita, però non abbiamo finalizzato, mentre invece loro ci hanno castigato in contropiede". I play off sono una chimera? "La distanza è notevole, rimane una flebile speranza. Le partite a disposizione sono poche, la vedo dura". Solo pareggio per la Portuense, raccolto in trasferta contro l’Atletico Castenaso, un risultato salutato a denti stretti da Paolo Mariani. "Per come eravamo messi, il pareggio lascia l’amaro in bocca. Non ci gira bene con gli episodi". E l’infermeria si è riempita. L’infortunio che preoccupa di più è quello di Daniele Melandri (nella foto), mister 20 gol si è procurato uno stiramento. "E’ un problema muscolare serio, sarei contento di averlo per i play off", ribadisce Mariani.

Franco Vanini