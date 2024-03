Promozione, la Portuense verso i playoff

Mercoledì sera si torna in campo anche in Promozione, girone C, ad eccezione dei due anticipi (Consandolo-Mesola e Osteria Grande-Mps) disputati la scorsa settimana. Tra le ferraresi, la Portuense quarta in classifica riceve il Placci Bubano con l’obiettivo di dare una spallata alla zona playoff, allungando sul Mesola, ora a meno tre e sconfitto a Consandolo.

In questa ottica può essere un turno fondamentale.

In zona salvezza il Casumaro riceve il fanalino di coda Fossolo, e dopo aver vinto il recupero col Felsina, la formazione di Nardiello potrebbe, con un successo, uscire dalla zona calda di classifica.

Infine la Comacchiese sarà sul campo di Castelbolognese: i lagunari sono attualmente al sesto posto, con un risultato positivo potrebbero avvicinare il Mesola e sperare che la Portuense inciampi, ma obiettivamente ad oggi la corsa playoff per la formazione di Bresciani sembra compromessa.

re. fe.