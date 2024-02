Promozione. La Quarantolese viene acciuffata al 95’, colpo del Nextgen

castelnuovo

3

fiorano

2

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Schenetti (57’ Progulakis), Buffagni, Bosi, Pedroni, Bellei Ponzi (50’ Fosu), Guglielmetti, Carbone (89’ Pederzoli), Copertino (78’ Cantaroni), Fontanesi. A disp: Braglia, Manini, Rebecchi. All: Consoli. FIORANO: Briglia, Bach, Kwakye, Torlai (82’ Olmi), Hardy, Mastroleo, Fabbri (65’ Angelillis), Canalini, Malivojevic (54’ Hoxha), Bianchini, Ienna (75’ Francioso). A disp: Baciocchi, Hadine, Cervino, Canosa, Amartey. All: Nobile.

Arbitro: Sani di Faenza

Reti: 18’ Malivojevic, 46’ Ienna, 54’ Carbone, 71’ Fontanesi, 97’ Cantaroni

Note: espulsi al 53’ Bianchini e all’83’ Nobile. Ammoniti Bellei, Bosi, Consoli, Bianchini, Hardy, Briglia

Il Fiorano sogna sul 2-0 ma si fa ribaltare dal Castelnuovo, all’ottavo risultato utile di fila. Al 18’ cross di Fabbri e Malivojevic tutto solo insacca di testa. Al 46’ Ienna ne dribbla tre e infila Menozzi per il 2-0. Al 53’ Bianchini dopo un gesto antisportivo lascia i suoi in 10. Al 54’ punizione di Copertino e Carbone accorcia di testa. Al 71’ Fontanesi trafigge Briglia in diagonale. Al 97’ Progulakis calcia sul palo, arriva Cantaroni che fa 3-2.