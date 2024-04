Promozione. La Real Cerretese fa suo il derby con la Larcianese. Basta un tocco di Melani e si può sognare ancora

real cerretese

1

larcianese

0

REAL CERRETESE: Batini, Pagliai (75’ Tolaini), Grasseschi, Fioravanti, Michelotti, Lamberti, Fedi, Nieri, Melani, Cerboni, Menconi. A disp. Nigro, Tramacere Falco, Paci, Lapi, Spinelli, Pisano, Bosco, Masoni. All. Petroni.

LARCIANESE: Venturini, Porciani, Lo Russo, Marianelli, Fusco, Foresta (65’ Sheta), Iannello (73’ Di Nucci), Pini (80’ Monti), Ndiaye (65’ Guarisa), Biagioni, Ferrraro (73’ Lenti). A disp. Pinochi, Arcioni, Errachid, Sanny. All. Cerasa.

Arbitro: Cremone di Pisa.

Rete: 32’ Melani.

CERRETO GUIDI – La Real Cerretese si aggiudica il derby con la Larcianese e balza al secondo posto in classifica, scavalcando il Pietrasanta sconfitto a Viaccia e restando in scia della capolista Viareggio. Arrivo in volata, dunque, nel girone A: si conoscerà soltanto all’ultima giornata il nome della squadra direttamente promossa in Eccellenza. Petroni deve rinunciare a Mordagà, Meucci e Bouhafa, innestando Pagliai, Fioravanti e Menconi nella formazione iniziale. Undici conferme per Cerasa rispetto al turno precedente. La Cerretese parte forte e, dopo una serie di azioni offensive, sblocca il risultato al 32’: Venturini riesce a respingere la conclusione di Pagliai, ma nulla può sul successivo tap-in di capitan Melani. La Larcianese non ci sta e cerca di vender cara la pelle. I biancoverdi però sono abili ad amministrare il vantaggio: ora si giocheranno tutto sul campo del Dicomano domenica prossima.