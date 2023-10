Promozione. La Real Cerretese pareggia su rigore

CASALGUIDI

1

REAL CERRETESE

1

CASALGUIDI: Fiaschi, Taddei, Cappellini, Ghimenti, Campionini, Venturi, Ceccarelli, Martini (70’ Puccianti), Dani (84’ Spadi), Bonfanti An. (78’ Paccagnini), Bonfanti Al. (75’ Maarouf). All. Benesperi

REAL CERRETESE: Battini, Tolaini, Grasseschi, Meucci, Michelotti, Mordaga, Fedi (80’ Pagliai), Nieri (70’ Cerboni), Melani, Bouhafa, Menconi (77’ Iannello). All. Petroni

Arbitro: Argenti di Grosseto

Reti: 29’ rig. Martini; 34’ rig. Bouhafa

Note: Espulso Tolaini (R) al 90’ per gioco scorretto

CASALGUIDI – Botta e risposta dal dischetto tra Casalguidi e Real Cerretese, che impattano 1-1 al termine di una gara scialba e condizionata da un campo in pessime condizioni. A sbloccare il risultato al 29’ per i locali è Martini su rigore, concesso per un dubbio fallo di Melani, mentre in precedenza ne erano stati negati due ben più netti alla Real Cerretese, atterrati Fedi e Bouhafa. Quest’ultimo, poi, firma l’1-1 al 39’ trasformando un altro penalty (tocco di mano in area di Taddei).