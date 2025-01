Promozione. La Real Cerretese si riconferma. Decide la zampata di Nieri

REAL CERRETESE1MARGINONE 20000

REAL CERRETESE: Battini, Novi (73’ Tramacere), Monti (82’ Bouhafa), Meucci, Lamberti, Mordaga, Fedi, Gargiulo, Melani, Pieri (65’ Bargellini), Nieri. A disp.: Santini, Antonini, Lapi, Shahid, Scaranna. All.: Petroni.

MARGINONE 2000: Morini, Carmignani (71’ Sheta), Conte, Lavorini, Carlini, Bellandi (80’ Mangio G.), Del Magro, Puccini (60’ Casali), Venturini (80’ Papagna), Cortesi, Rotunno (68’ Mangiò L.). A disp.: Bolognesi, Del Pistoia, Ratti, Bandoni. All.: Moretti.

Arbitro: Pisaneschi di Pistoia.

Rete: 48’ Nieri.

CERRETO GUIDI – Massimo risultato con il minimo sforzo per la Real Cerretese, che al Palatresi supera nuovamente il Marginone 2000 bissando l’1-0 dell’andata. Lo scorso 29 settembre fu un guizzo di Fedi a decidere la sfida, stavolta è stato Nieri a trovare la zampata decisiva in apertura di ripresa. Al di là del minimo scarto nel punteggio è stato comunque un successo meritato per la Real Cerretese, che ha sfoderato un’altra prestazione solida e concreta. I biancoverdi hanno gestito con personalità la partita, tenendo spesso il pallino del gioco e rischiando pocho in fase difensiva. I ‘medicei’ portano a 290 i minuti di inviolabilità della propria porta e proseguono la corsa di vertice, dividendo la vetta con il San Giuliano a più uno sul Pietrasanta. Terzetto che sta facendo il vuoto nel girone A di Promozione.

Si.Ci.